إيقاف كلوب مباراة واحدة بعد انفعاله أمام سيتي

المصدر: رويترز

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لن يكون بمقدور يورجن كلوب مدرب ليفربول قيادة الفريق من المنطقة الفنية في مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بعدما أوقفه الاتحاد الإنجليزي للعبة مباراة واحدة بسبب مشادة مع مساعد الحكم في فوز فريقه الشهر الماضي على مانشستر سيتي.

وحصل كلوب على بطاقة حمراء بعد مواجهة مع مساعد الحكم احتجاجا على عدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة من الفوز 1-صفر على سيتي في 16 أكتوبر الماضي.

وتقرر في البداية تغريم كلوب، الذي اعتذر لاحقا عن تصرفه، 30000 جنيه إسترليني (35487 دولارا) بعدما تقبل تهمة سوء التصرف لكن الاتحاد الإنجليزي تقدم بطعن على العقوبة التي فرضتها لجنة مستقلة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "ونتيجة لهذا، تقرر إيقاف مدرب ليفربول ومنعه من الوجود بجوار الملعب لمباراة واحدة بأثر فوري... وتلقى تحذيرا بشأن تصرفاته مستقبلا".

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

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