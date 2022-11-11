كلوب سيكون على اتصال مع لاعبيه لمتابعة لياقتهم بكأس العالم

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه سيكون على اتصال مستمر مع لاعبيه المشاركين في كأس العالم لكرة القدم ليطلع على حالتهم البدنية في ظل مخاوف بشأن التعرض للإصابات خلال البطولة التي تقام في منتصف الموسم.

وينضم سبعة من لاعبي الفريق الإنجليزي إلى منتخبات بلادهم بينما سيشارك بقية اللاعبين في معسكر تدريبي يقام في دبي خلال كأس العالم.

ويستأنف ليفربول موسمه في 20 ديسمبر كانون الأول المقبل بمواجهة مانشستر سيتي في دور 16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وقال كلوب إن ليس لديه "أدنى فكرة" عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في هذه المباراة، لكنه يرى أن التواصل مع لاعبيه خلال كأس العالم سيساعده في ذلك.

وأبلغ كلوب الصحفيين عشية مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز "لدينا سبعة لاعبين في كأس العالم. إنهم لاعبون مهمون للغاية. لدينا قاعدة واضحة، يجب على اللاعبين مراسلتي فور شعورهم بأي مشكلة بدنية بعد المباريات".

وأضاف "إذا كانوا يفوزون، فمن الواضح أن مجموعة الواتس آب ستضج بالاحتفالات... نحن في دبي بالقرب منهم إذا كان أحدهم في حاجة لمغادرة كأس العالم مبكرا، بمقدورهم الانضمام لنا. هذا أحد أسباب إقامة معسكر هناك".

وأكد كلوب أنه سعيد بعودة الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد (24 عاما) إلى منتخب إنجلترا بعد غيابه عن التشكيلة هذا العام خلال دوري الأمم الأوروبية.

وقال إن انضمام لاعب الوسط جوردان هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا "كان بديهيا، ومع ترينت، أمر رائع. إنها بطولة كبرى. كان ترينت سعيدا بنبأ استدعائه".

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