مانشستر يونايتد يثأر من أستون فيلا ويصعد للدور الرابع من "كأس الرابطة"

المصدر: د ب أ

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صعد مانشستر يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 / 2 على ضيفه أستون فيلا، الخميس، في الدور الثالث للمسابقة.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، بعدما أخفق لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، على عكس الشوط الثاني الذي اتسم بالإثارة والمتعة والأهداف منذ اللحظة الأولى.

وبادر أولي واتكينز بالتسجيل لمصلحة أستون فيلا في الدقيقة 48، غير أن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه طويلاً، بعدما أدرك مانشستر يونايتد التعادل من خلال أنتوني مارسيال في الدقيقة التالية.

وعاد أستون فيلا للتقدم من جديد بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

وسرعان ما تعادل مانشستر يونايتد من جديد، عقب تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وأنهى مانشستر يونايتد اللقاء لمصلحته في النهاية، بعدما أحرز برونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي الهدفين الثالث والرابع للفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" في الدقيقتين 78 و90 على الترتيب.

بتلك النتيجة، ثأر مانشستر يونايتد لخسارته 1 / 3 أمام أستون فيلا، يوم الأحد الماضي، على ملعب (فيلا بارك) ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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