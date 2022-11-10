وداع مبكر لأرسنال وتوتنهام في منافسات كأس الرابطة

المصدر: د ب أ

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ودع ناديا أرسنال وتوتنهام منافسات دور ال32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد خسارتهما أمام برايتون ونوتنجهام فورست 1 /3 وصفر / 2 على الترتيب.

كما شهد الدور ذاته فوز وولفرهامبتون على ليدز 1 / صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم أرسنال عن طريق إدوارد نكيتياه في الدقيقة 20، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 58 سجل كاورو ميتوما الهدف الثاني لبرايتون، فيما تكفل طارق لامبتي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وفي المباراة الثانية، سجل رينان لودي الهدف الأول لنوتنجهام في الدقيقة 50، قبل أن يضيف جيسي لينجارد الهدف الثاني في الدقيقة 57.

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