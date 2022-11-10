ريال مايوركا يعمق جراح أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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ضاعف ريال مايوركا معاناة أتلتيكو مدريد وتغلب عليه 1 / صفر مساء الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المرحلة نفسها فوز ريال سوسييداد على مضيفه أشبيلية 2 / 1 وألميريا على خيتافي 1 / صفر وفياريال على مضيفه إسبانيول 1 / صفر.

وشكلت الهزيمة الكبوة الثالثة على التوالي لأتلتيكو مدريد في الدوري حيث شهدت مباراتاه السابقتان خسارة أمام قادش وتعادلا مع إسبانيول.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتلتيك بيلباو وريال بيتيس، بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم ريال مايوركا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله فيدات موريكي في الدقيقة 16.

وقفز فريق ريال سوسييداد إلى المركز الثالث في الدوري بعدما تغلب على مضيفه أشبيلية 2 / 1 في وقت سابق مساء الأربعاء.

وتقدم ريال سوسييداد بهدفين سجلهما ألكسندر سورلوث وبرايس مينديز في الدقيقتين 20 و36 ثم رد أشبيلية بهدف وحيد للاعب رفائيل مير فيسينتي في الدقيقة 44 .

وعانى أشبيلية من النقص العددي في صفوفه إثر طرد إيفان راكيتيتش ونيانزو كواسي في الدقيقتين 28 و34.

وارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 26 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر وست نقاط خلف ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وتغلب ألميريا على خيتافي بهدف وحيد سجله ليو بابتيستاو في الدقيقة 26، وشهدت المباراة أيضا طرد رودريجو من صفوف ألميريا في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ألميريا رصيده بذلك إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وقادت النيران الصديقة فريق فياريال للفوز على مضيفه إسبانيول 1 / صفر، حيث حسم فياريال المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله بنجامين ليكومت لاعب إسبانيول بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع فياريال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

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