السيتي يحسم قمة تشيلسي ويتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جولين ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على كريستال بالاس 3 / 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل ساوثهامبتون لدور الستة عشر بعد فوزه 6 / 5 على شيفيلد وينزداي بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 /1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز