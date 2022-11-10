إنتر ميلان يسحق بولونيا بسداسية في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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حقق فريق إنتر ميلان انتصارا ساحقا أمام بولونيا وتغلب عليه 6 / 1 ،اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب تورينو على سامبدوريا 2 / صفر وفيورنتينا على ساليرنيتانا 2 / 1 وليتشي على أتلانتا 2 / 1 وتعادل ساسولو مع روما 1 / 1 .

وسجل الأهداف الستة لإنتر ميلان، إدين دجيكو وفيديريكو ديماركو (الهدفان الثاني والرابع) ولاوتارو مارتينيز وهاكن كالهانغولو وروبن جوسينس في الدقائق 26 و36 و42 و49 و59 و76 ، وجاء هدف هاكن كالهانغولو من ضربة جزاء.

وجاء ذلك بعد أن تقدم بولونيا بهدف سجله تشارالامبوس ليكوجيانيس في الدقيقة 22 .

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 27 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب تورينو على سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما نيمانيا رادونجيش ونيكولا فلاسيتش في الدقيقتين 29 و59 .

وارتفع رصيد تورينو بذلك إلى 20 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتغلب فيورنتينا على ساليرنيتانا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد ساليرنيتانا عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

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