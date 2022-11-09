روما يسقط في فخ التعادل مع ساسولو وليتشي يعبر أتلانتا بثنائية

المصدر: د ب أ

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سقط فريق روما في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو 1 / 1 اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليتشي على أتلانتا 2 / 1 .

وتقدم روما بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة 80 لكن ساسولو أدرك التعادل بهدف للاعب اندريا بينامونتي في الدقيقة 85 .

رفع روما رصيده إلى 26 نقطة لينتزع المركز الخامس من يوفنتوس كما ارتفع رصيد ساسولو إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتلقى أتلانتا كبوة جديدة حرمته من تحسين موقعه ضمن فرق المقدمة وخسر أمام مضيفه ليتشي 1 / 2 .

وتقدم ليتشي بهدفين سجلهما فيدريكو باسكيروتو وفيدريكو دي فرانشيسكو في الدقيقتين 28 و30 ، ثم رد أتلانتا بهدف وحيد سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 40 .

وارتفع رصيد ليتشي بذلك إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 27 نقطة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة خلف المتصدر نابولي وثلاث نقاط خلف ميلان وبفارق الأهداف فقط خلف لاتسيو.

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