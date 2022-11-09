برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوز مهم على أوساسونا

المصدر: د ب أ

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عزز فريق برشلونة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوساسونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله ديفيد جارسيا في الدقيقة السادسة، وتعادل برشلونة بهدف سجله بيدور جونزاليس لوبيز (بيدري) في الدقيقة 48 قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، في الدقيقة 31.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس.

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