أتلتيك بلباو يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه بلد الوليد 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز جيرونا على إلتشي 2 / 1.

وسجل أهداف أتليتك بلباو جوركا جوروزيتا (هدفين) في الدقيقتين 19 و51 ودانييل فيفيان في الدقيقة 78.

ورفع بلباو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق جيرونا تأخره بهدف أمام مضيفه إلتشي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم إلتشي بهدف سجله بول ليرولا في الدقيقة 16، قبل أن يسجل جيرونا هدفين عن طريق إيفان مارتين نونيز وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 39 و66.

ورفع جيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد إلتشي عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.



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