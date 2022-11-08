يويفا" يجدد معارضته لإقامة دوري السوبر الأوروبي

المصدر: د ب أ

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جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معارضته لإنشاء بطولات منفصلة في اجتماع مع شركة "أيه22 سبورتس" التي تدعم إقامة بطولة دوري السوبر، اليوم الثلاثاء.

وتم الكشف الشهر الماضي أن المسؤول الإعلامي بالشركة بيرند ريشارت كان يترأس خطط لإحياء دوري السوبر، والذي تعرض للفشل بعدما واجه ضغوط من الجمهور ووسائل الإعلام.

وبينما انسحبت 9 أندية من الـ12 المؤسسة للبطولة بسبب انتقادات واسعة النطاق، مازالت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ملتزمة بالمشروع.

وقال ريشارت، الذي كان ممثلا عن شركة "أيه22 سبورتس" في اجتماع اليوم الثلاثاء لصحيفة "فاينانشال تايمز" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن هناك "الكثير من التعاطف" لدوري السوبر.

ولكن عقب الاجتماع، أعلن يويفا أن منظمي كرة القدم الأوروبية مستمرون في التزامهم بالمسابقات القائمة على "الانفتاح والتضامن والجدارة".

وذكر بيان ليويفا: "استجاب يويفا لطلب أيه22 سبورتس لعقد اجتماع، وهو مشروع تجاري خاص، اليوم في نيون من أجل إتاحة الفرصة لهم لمخاطبة جميع سلطات كرة القدم الأوروبية".

وأضاف البيان :"الإدارة العليا ليويفا، بقيادة ألكسندر سيفرين، وممثلون كبار من الدوريات المحلية، والأندية، واللاعبين، والجماهير أكدوا سويا أن معارضة إقامة دوري السوبر تظل ثابتة مثلما كان الحال في نيسان/أبريل 2021".

وبالإضافة لسيفرين، حضر مسؤولون كبار الاجتماع، بما في ذلك خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ.

وواصلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس دعوتها لإقامة دوري السوبر في الأشهر الأخيرة، وتنتظر حاليا الحكم في قضية أمام محكمة العدل الأوروبية بعدما اتهمت يويفا باحتكار المسابقات الدولية".

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