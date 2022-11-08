6000 مشجع أرجنتيني ممنوعون من حضور مباريات كأس العالم في قطر

المصدر: رويترز

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قالت حكومة مدينة بوينس أيرس، إن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية، وآخرين مدينين برسوم غذائية، هم جزء من قائمة تضم نحو 6 آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأبلغ وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو محطة إذاعية محلية: "المشجعون المتورطون في أعمال العنف هنا.. نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب. تم إدراجهم لانتمائهم للجماهير العنيفة ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة".

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في قطر "كما هو الحال دائماً في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة) للعمل جنباً إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".

وفي يونيو الماضي، وقعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي.

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