حكم يُشهر 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مشتعل

المصدر: رويترز

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أشهر الحكم فاكوندو تيو عشر بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز لاعب وسط ريسنج في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1 الليلة الماضية.

وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.

لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.

وقرر تيو، أحد الحكام المشاركين في كأس العالم في قطر، طرد ألكاراز كما وزع خمس بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب الاشتباكات.

وبشكل عام طرد تيو سبعة لاعبين من بوكا وثلاثة من ريسنج خلال المباراة.

افتتح نوربرتو برياسكو التسجيل لبوكا بطل الدوري قبل أن يدرك ماتياس روخاس التعادل لريسنج في الشوط الأول.

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