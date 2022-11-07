كلوب: إحصاءات صلاح "مجنونة"

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إحصاءات محمد صلاح "مجنونة" بعدما سجل المهاجم المصري هدفي الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد خسارتين متتاليتين في الدوري، منح صلاح ليفربول التقدم بهدفين قبل نهاية الشوط الأول وتجاوز ليفربول ضغطا كبيرا الشوط الثاني بعد أن قلص هاري كين الفارق لصاحب الأرض.

وبات صلاح على بعد ثلاثة أهداف من تجاوز الأسطورة كيني دالجليش في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق وقال كلوب إن قائد منتخب مصر لن يتوقف عند هذا الحد.

وقال كلوب "ربما مر كيني دالجليش وروبي فاولر بأوقات لم يسجل كل منهما فيها. مو لن يتوقف، إنه من بين أفضل ثمانية هدافين في ليفربول ولن يتوقف".

وأضاف "عندما تنظر إلى إحصاءات وأهداف ومساعدات مو، فهذا جنون".

وسجل صلاح ستة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه يتطلع إلى العودة إلى أفضل حالاته، وهو أمر إيجابية لفريق ليفربول الذي يحاول تعويض بدايته الكارثية للموسم.

وشارك صلاح في تسجيل أو صناعة 19 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى مرة واحدة في هذه المرحلة في ستة مواسم قضاها مع النادي.

وقال كلوب "حتى مع البداية البطيئة.. فلقد شارك في صناعة أعلى عدد من الفرص في أوروبا، لكننا لم نستغلها أو لم يستغلها".

وتابع "يمكن أن يحدث هذا لمهاجم، إنها مرحلة طبيعية تماما... في النهاية عندما تنظر إلى مسيرته بعد أربع أو خمس أو ست سنوات، سيتذكر الجميع أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق".

وواصل المدرب الألماني "الليلة، أكثر ما أسعدني هو أنه سجل الهدفين وبعد ذلك لعب بشكل جماعي مع الفريق".

وبعد خسارتين أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، احتفل كلوب بشكل صاخب في نهاية المباراة واعترف أن الفوز على توتنهام قد يكون لحظة مهمة لفريقه الذي صعد إلى المركز الثامن.

وقال كلوب "نعم، لقد تأثرت قليلا لكنها كانت مباراة كبيرة جدا".

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