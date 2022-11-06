يونيون برلين يخسر بخماسية نظيفة أمام باير ليفركوزن في البوندسليجا

المصدر: د ب أ

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فرط فريق يونيون برلين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد خسارته الكبيرة صفر / 5 أمام مضيفه باير ليفركوزن، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف باير ليفركوزن روبرت أندريش في الدقيقة 46 وموسيى ديابي (هدفين) في الدقيقتين 56 و58 ، وآدم هلوزيك في الدقيقة 68، وميتشيل باكير في الدقيقة 76.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند 26 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.





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