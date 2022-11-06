سان جيرمان يهزم لوريان بصعوبة ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه لوريان 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على تولوز 2 / صفر، ونيس على ستاد بريست 1 / صفر، وستاد ريمس على نانت 1 / صفر، وتعادل كليرمون فوت مع مونبيلييه 1/1.

وتقدم سان جيرمان بهدف مبكر عن طريق البرازيلي نيمار في الدقيقة التاسعة ثم تعادل تيريم موفي للوريان في الدقيقة 53 لكن دانيلو بيريرا خطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل تسع دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 38 نقطة وتوقف رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز موناكو على تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر جولوفين وبريل إيمبولو في الدقيقتين 46 و60.

ورفع موناكو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد تولوز عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز نيس على ستاد بريست بهدف نظيف أحرزهجايتان لابورد في الدقيقة 54.

ورفع نيس رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ستاد بريست عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، فاز ستاد ريمس على نانت 1 / صفر.

ويدين ستاد ريمس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوريان بالوجون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد نيكولاس بالويس، لاعب نانت، في الدقيقة 54.

ورفع ستاد ريمس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد نانت عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل كليرمون فوت مع مونبيلييه 1/1.

وتقدم مونبيلييه بهدف سجله تيجي سافانير في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وتعادل كليرمون فوت عن طريق كومنين أندريك في الدقيقة 63.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى13 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع كليرمون فوت رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.





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