أرسنال يهزم تشيلسي ويعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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سجل المدافع البرازيلي جابرييل هدفا في الدقيقة 63 ليقود أرسنال للفوز 1-صفر على مضيفه تشيلسي ويعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

واستغل جابرييل ركلة ركنية لعبها بوكايو ساكا وأخفق مدافعو تشيلسي في إبعادها ليسكنها اللاعب البرازيلي الشباك من مسافة قريبة.

وبهذا الفوز المستحق في قمة لندن المتوترة، يعود أرسنال إلى صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، ويأتي تشيلسي سابعا برصيد 21 نقطة.

وضغط فريق المدرب ميكل أرتيتا على منافسه ولعب تمريرات سريعة ما جعل تشيلسي يتراجع إلى منتصف ملعبه في أغلب فترات المباراة.

ورغم الأفضلية في الاستحواذ، فإن أرسنال افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة، وأهدر جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي وبن وايت أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى تشيلسي.

وبلغ استحواذ أرسنال على الكرة 56 المئة بينما أطلق لاعبوه 14 تسديدة مقارنة بخمس تسديدات من لاعبي تشيلسي.

وكانت أخطر فرص تشيلسي من هجمات مرتدة، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أرسنال.

وحصد تشيلسي نقطتين فقط في آخر أربع مباريات بالدوري وخسر للمرة الثانية على التوالي بعد تعثره 4-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الماضية. (إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير أسامة خيري)

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