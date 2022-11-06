غاريث بيل يساهم في تتويج لوس أنجليس بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل غاريث بيل هدف التعادل في الوقت الإضافي وتألق زميله الحارس جون مكارثي في ركلات الترجيح ليقودا لوس أنجليس إف.سي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى على حساب فيلادلفيا يونيون اليوم السبت.

وسجل الويلزي بيل، الذي شارك بديلا في الوقت الإضافي وغاب عن الأدوار الإقصائية بسبب إصابة بالمعصم، من ضربة رأس بعد تمريرة دييجو بالاسيوس العرضية ليتعادل لوس أنجليس 3-3 مع يونيون.

وتفوق مكارثي، الذي شارك بديلا للحارس مكسيم كريبو بعد طرده عقب تدخل عنيف مع كوري بيرك، في ركلات الترجيح ليهدي لوس أنجليس الفوز 3-صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز