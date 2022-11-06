برشلونة يودع بيكيه بثنائية في مرمى ألميريا

المصدر: د ب أ

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تغلب برشلونة على ضيفه ألميريا 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 49 عن طريق عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف زميله فرانكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وكانت المباراة هي الأخيرة لمدافع الفريق جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائياً ورحيله عن الفريق، حيث شارك أساسياً قبل أن يخرج كبديل في الدقيقة 84 وسط تصفيق حار من جماهير برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيحل ضيفاً على رايو فايكانو بعد غد الإثنين.

على الجانب الآخر تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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