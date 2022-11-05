التعادل السلبي يخيم على مواجهة خيتافي وقادش بالدروي الإسباني

المصدر: د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مواجهة خيتافي وضيفه قادش، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة تعرض جاستون ألفاريز لاعب خيتافي للطرد المباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وبعده بأربع دقائق تعرض لويس هرمنانديز لاعب قادش للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع خيتافي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر{، فيما رفع قادش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

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