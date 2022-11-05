ليدز يونايتد يقرر الطعن ضد قرار "كاس" الخاص بصفقة اوجوستين

المصدر: د ب أ

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قرر نادي ليدز يونايتد الطعن ضد قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) بإلزامه بدفع 18 مليون و400 ألف جنيه إسترليني (20 مليون و740 ألف دولار أمريكي) إلى نادي لايبزج الألماني بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي بشأن صفقة انتقال جين كيفين اوجوستين.

وأوضح ليدز يونايتد اليوم الجمعة أنه "مندهش ومحبط" من قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وأكد ليدز في بيان أنه سيراجع بحذر كافة خياراته القانونية بهدف الاستئناف بشكل فوري، مشيرا إلى أنه لن يدلي بأي تعليقات إضافية في الوقت الراهن.

واستأنف ليدز ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في يونيو الماضي والخاص بضرورة أن يفي النادي الإنجليزي بـ"التزام الشراء" مع لايبزج ويدفع قيمة صفقة انتقال اللاعب، الذي انضم في البداية إلى ليدز على سبيل الإعارة في 2020.

ولكن "كاس" أيدت قرار فيفا "بشكل مجمل" مع إلزام ليدز بسداد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة والبالغة خمسة ملايين و900 ألف إسترليني.

وأوضح بيان "كاس" اليوم الجمعة أن "هيئة كاس المعنية بالقضية، رفضت الاستئناف الذي قدمه ليدز وأيدت القرار المطعون عليه بشكل كامل ، والذي يتضمن إلزام ليدز بسداد الدفعة الأولى للصفقة والبالغ قيمتها ستة ملايين و740 ألف و174 يورو".

وتعاقد ليدز مع اوجوستين على سبيل الإعارة في يناير 2020 مع تعهده بضم اللاعب بشكل نهائي حال ترقيه للدوري الإنجليزي الممتاز، وبالفعل تأهل الفريق لدوري الأضواء في نهاية موسم 2019 /2020 لكنه تحجج بأن الموسم لم ينته سوى في يوليو بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم إلغاء "التزام الشراء"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وانضم اوجوستين إلى نانت لفرنسي بشكل نهائي قبل أن يرحل إلى بازل السويسري في يونيو الماضي.





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