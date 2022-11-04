إزاحة الستار عن تمثال للنجم الألماني الراحل جيرد مولر في مسقط رأسه

المصدر: د ب أ

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جرى إزاحة الستار عن تمثال برونزي لجيرد مولر، أسطورة كرة القدم الألمانية، اليوم الخميس، في بلدة نوردلينجن، التي ولد فيها المهاجم الراحل.

ويعد مولر أحد النجوم الخالدين في كرة القدم الألمانية، حيث أحرز هدف تتويج منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم عام 1974، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب هولندا في المباراة النهائية.

وجرت المراسم في عيد ميلاد مولر الـ77 ، والذي توفي في أبريل 2021، بحضور أرملته، وزملائه السابقين في فريق بايرن ميونخ الألماني، الذين كان من بينهم أولي هونيس وسيب ماير.

وصرح كريستوف كيرن، رئيس الاتحاد البافاري لكرة القدم، في الاحتفال: "إنه يوم يجب أن يعبر عما حققه جيرد مولر في حياته القصيرة جدًا، وكيف ألهم أجيالًا بأكملها وكيف حرك أمة، وآسرها - حتى بعد وفاته".

وأراد مجلس نوردلينجن في الأصل وضع التمثال خارج حدود البلدة، ولكن بعد الاحتجاجات أصبح الآن في منطقة المدينة القديمة حيث كان يعيش مولر.

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