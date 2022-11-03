(كاف) يحدد موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن قرعة بطولة الكونفدرالية ستقام في الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة يوم 16 نوفمبر الجاري علي أن يعقبها مباشرة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجرت أمس جولة الذهاب من الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية، التي يشارك فيها الفرق التي خرجت من دور الـ32 لدوري الأبطال، مع الفرق الصاعدة من الدور ذاته بالكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات بالمسابقتين، على 4 مستويات بناء على نتائجها في مختلف المسابقات الأفريقية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

كما سيتم توزيع تلك الفرق على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتواجد فريق واحد من كل مستوى بكل مجموعة من المجموعات الأربع.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية في المسابقتين، فيما يودع أصحاب المركزين الثالث والرابع البطولتين.

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