بالميراس يمدد رقمه القياسي بفوزه بلقب الدوري البرازيلي للمرة 11

المصدر: رويترز

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مدد بالميراس رقمه القياسي بفوزه بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة 11 قبل ثلاث جولات على النهاية عندما خسر إنترناسيونال صاحب المركز الثاني 1-صفر أمام أمريكا مينيرو الليلة الماضية.

وبات فارق النقاط بين بالميراس، الذي يتقدم بفارق عشر نقاط في صدارة الترتيب، ومنافسيه لا يمكن تعويضه.

وأصبح بالميراس، الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا الذي بات العام الماضي أول مدرب من خارج أمريكا الجنوبية يفوز بكأس ليبرتادوريس مرتين، الفريق الوحيد في البرازيل الذي حقق أكثر من ثماني بطولات وطنية.

ويستضيف بالميراس فورتاليزا في وقت لاحق اليوم للاحتفال باللقب أمام جماهيره بعد هزيمة مؤلمة في قبل نهائي كأس ليبرتادوريس أمام أتليتيكو بارانينسي الشهر الماضي.

وخسر الفريق مرتين فقط في 34 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويملك أفضل هجوم ودفاع في البطولة، حيث سجل 59 هدفا واستقبل 22.

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