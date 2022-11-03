لاعب سيتي الشاب لويس يخطف الأنظار ويحطّم رقماً قياسياً لبن زيمة في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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هز لاعب مانشستر سيتي الشاب ريكو لويس الشباك في أول مشاركة مع الفريق الأول ليساعده على قلب تأخره بهدف واحد إلى فوز 3-1 على إشبيلية في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وفي غياب الهداف إرلينج هالاند، قدم خوليان ألفاريز ورياض محرز أداء مبهرا وسجل كل منهما هدفا، لكن الشاب لويس كان الحدث الأبرز.

وكان سيتي قد ضمن صدارة المجموعة السابعة وحسم إشبيلية المركز الثالث، ما دفع بيب غوارديولا لإجراء سبعة تغييرات على تشكيلته الأساسية، ولم يهدر الظهير الأيمن لويس (17 عاما) الفرصة التي حصل عليها في ملعب الاتحاد وهز الشباك.

وبات لويس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراته الأولى في دوري الأبطال وعمره 17 عاما و346 يوما، بينما كان الرقم السابق باسم كريم بن زيمة وعمره 17 عاما و352 يوما مع أولمبي ليون.

وتصدر سيتي المجموعة برصيد 14 نقطة كما صعد بروسيا دورتموند من هذه المجموعة إلى دور الستة عشر.

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