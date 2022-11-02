وفاة رادفورد صاحب أحد أشهر الأهداف في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي هيريفورد يونايتد اليوم الأربعاء وفاة مهاجمه السابق روني رادفورد، صاحب أحد أشهر الأهداف في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن 79 عاما.

وسدد رادفورد من مسافة 30 مترا كرة سكنت الشباك ليساعد الفريق المغمور على الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد المنافس في دوري الأضواء في مباراة شهيرة بالدور الثالث لكأس الاتحاد في 1972 ليسطر اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وقال النادي في بيان: "يعتصرنا الألم لسماع نبأ وفاة روني ونتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين جدا".

وأضاف: "روني ليس جزءا من فلكلور هيريفورد يونايتد فحسب، بل إنه جزء من تاريخ كرة القدم، ووضع هيريفورد على خريطة كرة القدم منذ 1972".

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