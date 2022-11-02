رينجرز صاحب أسوأ سجل بأول أدوار دوري الأبطال في ثلاثة عقود

المصدر: رويترز

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حسم أياكس أمستردام مقعدا في الدوري الأوروبي بتغلبه 3-1 على رينجرز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء ليزيد من معاناة الفريق الأسكتلندي على المستوى القاري.

وأنهى أياكس دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، خلف نابولي وليفربول، وسينافس في ملحق الدوري الأوروبي.

بينما يتذيل رينجرز المجموعة بعدما أصبح أول فريق اسكتلندي يخسر كل مبارياته بدور المجموعات، في المردود الأسوأ بأول أدوار البطولة في ثلاثة عقود.

وتقدم ستيفن برجهاوس لأياكس في الدقيقة الرابعة مستغلا تمريرة من محمد قدوس الذي أضاف الهدف الثاني من تسديدة اصطدمت في طريقها إلى المرمى في الدقيقة 29.

وقلص جيمس تافرنيير الفارق لصالح رينجرز من علامة الجزاء قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، في ثاني أهداف الفريق الاسكتلندي في البطولة، لكن أياكس وسع الفارق بهدف سجله البديل الشاب فرانسيسكو كونسيساو بعدها بدقيقتين.

وبنهاية الشوط الأول، أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضد رينجرز، الذي كان في حاجة للفوز بفارق خمسة أهداف ليتخطى أياكس ويتأهل للدوري الأوروبي.

وخلال دور المجموعات، استقبلت شباك رينجرز 22 هدفا في حين سجل هدفين فقط، في أسوأ نتيجة بدور المجموعات منذ مسيرة دينامو زغرب في موسم 2011-2012 حينما بلغ الفارق بين الأهداف التي سجلها الفريق الكرواتي والتي استقبلها -19.

وخسر فيكتوريا بلزن أيضا مبارياته الست بدور المجموعات بفارق أهداف (-19).

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