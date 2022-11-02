نابولي يقتنص صدارة المجموعة الأولى بأبطال أوروبا رغم الخسارة من ليفربول

المصدر: د ب أ

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تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي 2 /صفر الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر، حيث كان الفريقان قد حسما تأهلهما لدور الستة عشر في وقت سابق من دور المجموعات.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 86، قبل أن يضيف زميله الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، تأهل أياكس الهولندي لمرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، بعد فوزه على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 3 /1.

ورفع أياكس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل رينجرز ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته لجميع مبارياته في دور المجموعات.

وتقدم ستيفن بيرجوين لأياكس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 29، بينما سجل فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثالث في الدقيقة 89، وذلك بعد دقيقتين من هدف تقليص الفارق لرينجرز والذي سجله جيمس تافيرنر.

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