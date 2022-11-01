فريديل: انتقال ميسي للدوري الأمريكي أهم من انتقال بيليه

المصدر: د ب أ

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أكد اللاعب الأمريكي الدولي السابق براد فريديل أن صفقة الانتقال المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي، ستكون مؤثرة بشكل أكبر للكرة الأمريكية عن انتقال الأسطورة البرازيلي بيليه إلى نيويورك كوزموس الأمريكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي يدفع في اتجاه التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق لبيكهام نفسه اللعب في صفوف لوس أنجليس جالاكسي، كما شهد الدوري الأمريكي احتراف كوكبة من ألمع النجوم في أوروبا وعلى رأسهم تييري هنري وفرانك لامبارد وستيفين جيرارد وكاكا وأندريا بيرلو وديدييه دروجبا.

وقال فريديل لوكالة "ستاتس بيرفورم" اليوم الثلاثاء "كان لدينا ديفيد بيكهام هنا، وهي واحدة من أفضل الصفقات التي أبرمها الدوري الأمريكي للمحترفين حول العالم".

وأضاف " في يومنا هذا وفي عصرنا مع وسائل التواصل الاجتماعي ، كل أنواع الصحفيين بهواتفهم الحديثة ، ومدى سرعة انتشار الإعلام في جميع أنحاء العالم... (انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين) سيكون مختلفا عن أي شيء شاهده أي شخص في هذا البلد، بما في ذلك عندما جاء بيليه إلى هنا، فقط بسبب وسائل الإعلام".

وأشار "سيكون الأمر مذهلا إذا لعب ميسي في الدوري (الأمريكي) الجماهير التي يجذبها، احترام العالم، كم هو جيد".



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