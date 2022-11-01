روما يقتنص فوزا مثيرا من فيرونا وينضم لكبار الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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اقتنص روما فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة من ملعب مضيفه فيرونا 3 /1 الاثنين في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فيرونا بهدف عن طريق بافل داويدوفيتش في الدقيقة 26 لكن الفريق صاحب الأرض تعرض لصدمة قوية بعد طرد البولندي داويدوفيتش صاحب هدف السبق في الدقيقة 36.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول أدرك نيكولو زانيولو التعادل لروما.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف كريستيان فولباتو الهدف الثاني، ثم أكد ستيفان الشعراوي فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف اتلانتا الوصيف وسبع نقاط خلف نابولي المتصدر، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

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