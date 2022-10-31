مدرب مرسيليا: غياب كونتي عن مباراتنا مع توتنهام "خبر جيد"

المصدر: رويترز

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قال إيجور تيودور مدرب مرسيليا إن غياب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام عن مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، سيكون "أنباء جيدة" للنادي الفرنسي.

ولن يكون كونتي حاضرا في المنطقة الفنية للمدربين، خلال المباراة المقررة على استاد فيلودروم، بعد طرده خلال تعادل فريقه مع سبورتنج لشبونة، بسبب احتجاجه بعد إلغاء هدف سجله هاري كين في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل، بعد وقت طويل من مراجعة الواقعة بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وقال الكرواتي تيودور للصحفيين اليوم الاثنين عن غياب كونتي "إنه لأمر جيد، إنها أخبار جيدة لإنه لن يكون حاضرا هنا.

"لكن اللاعبين هم من سيلعبون، وليس هو. سيكون هناك مساعده، وهو سيعرف كيف يحفزهم".

ويتذيل مرسيليا المجموعة الرابعة بست نقاط، متأخرا بثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر، بعد خمس مباريات.

وسيتأهل توتنهام لدور الستة عشر إذا تجنب الخسارة غدا، أما مرسيليا فلن يتأهل إلا إذا انتصر.

ووصف تيودور المواجهة بأنها "مباراة العام" نظرا "لأهميتها الخاصة".

وقال "لا أحد يستطيع الفوز بالمباريات إلا إذا امتلك الرغبة. علينا ألا نفقد أي شيء، وألا نرتكب أي أخطاء".

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