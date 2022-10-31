بنزيما يشارك في التدريبات الفردية لريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة

المصدر: د ب أ

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عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، للتدريبات الفردية لفريقه ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة أمام سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن ثلاث مباريات للنادي الملكي.

وغاب بنزيما عن المباراتين أمام أشبيلية وجيرونا بالدوري الإسباني وعن الهزيمة أمام لايبزج الألماني بدوري الأبطال بعد تعرضه لإصابة في الساق اليسرى.

وخرج بنزيما من المباراة التي فاز فيها الريال على سيلتك بثلاثة أهداف دون رد الشهر الماضي بعد تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه بدأ في التعافي وسط ترقب منتخب فرنسا لحالة مهاجمه الأساسي قبل ثلاثة أسابيع من مونديال قطر.

وذكر ريال مدريد في بيان اليوم الاثنين أن بنزيما وأوريلين تشواميني شاركا في التدريبات الفردية اليوم، قبل ملاقاة سيلتك بعد غد الأربعاء.

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