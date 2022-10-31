كلوب يقلل من شأن الحديث عن تراجع ليفربول

المصدر: رويترز

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قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من شأن الإيحاءات بأن مستوى فريقه في تراجع، قائلا إنه "ليس من العدل 100 في المئة" الحكم على الفريق لأنه عانى من عدد من مشكلات الإصابة هذا الموسم.

وكان من المتوقع أن يكون ليفربول أقرب منافسي مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق كلوب يحتل المركز التاسع في الترتيب بعد 12 جولة.

وخسر ليفربول جهود لاعبين من بينهم ديوجو جوتا ونابي كيتا ولويس دياز وجويل ماتيب بسبب الإصابة بينما كافح داروين نونيز لتبرير ضمه بمبلغ كبير بعد توقيعه ليحل بديلا لساديو ماني.

كانت هزيمة يوم السبت 2-1 أمام ليدز يونايتد، وهي أول خسارة له على أرضه في الدوري منذ مارس آذار 2021، بمثابة ضربة أخرى.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الاثنين عندما سئل عما إذا كان فريقه في حالة تراجع "نقوم بعملنا على الملإ وسيكون الحكم على ذلك في وقت لاحق من الموسم أو حتى في نهايته.

"في الوقت الحالي، ليس من العدل أن نحكم على الفريق بنسبة 100 في المئة لأنه لم يكن لدينا (اللاعبين) المتاحين للعب، ونفتقد أفضل اللاعبين في الهجوم. وعادة ما نجري تغييرات.

"حتى لو كان ذلك غير عادل، فلا بأس. من الطبيعي طرح هذه الأسئلة. سيتعين على آرسنال ومانشستر سيتي الإجابة على هذه الأسئلة لاحقا.

"نحن جميعا هناك ليتم الحكم علينا كمدرب ولاعبين، هذا ما يحدث".

قال كلوب إنه لا يوجد حل سريع.

وأضاف المدرب الألماني "الثبات والاستقرار هو قضيتنا.

"هناك ارتفاع في المستوى ومن الواضح أن هناك الكثير من التراجعات، وهذا واضح".

وتأهل ليفربول لمراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن يستضيف نابولي في مباراته الأخيرة بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى ويمكنه تأمين الصدارة بفوزه على الفريق الإيطالي بأربعة أهداف أو أكثر.

لكن الفريق يواجه تحديا صعبا أمام نابولي، الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي ولم يهزم في المسابقة هذا الموسم.

وقال كلوب "أنا لست خائفا أو مرعوبا. إنه تحد صعب لكنني أحترم حقا ما يفعلونه.

"وضعنا الآن أصعب قليلا من وضع نابولي. عندما تكون في سلسلة انتصارات عليك أن تفعل الكثير للبقاء على المسار الصحيح".

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