راشفورد يركز على مسيرته مع مانشستر ولا ينشغل بالمونديال

المصدر: د ب أ

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أكد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أنه لا ينشغل كثيرا ببطولة كأس العالم الشهر المقبل في قطر، في الوقت الذي بدأ فيه يستعيد مستواه المعهود.

ولم يشارك راشفورد مع منتخب إنجلترا منذ إهدار ركلة جزاء خلال الخسارة أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020.

وسجل راشفورد هدفه رقم 100 مع مانشستر يونايتد خلال الفوز على ويستهام يونايتد بهدف دون رد أمس الاحد، ليكون الهدف السابع له هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) عن راشفورد قوله اليوم الاثنين "أركز على المباراة التالية، علينا أن نحاول ونواصل الفوز بالمباريات هنا".

وأضاف "لدينا مبارتان آخرتان قبل كأس العالم، إذا فزنا بهاتين المباراتين سنواصل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب، لذا هذا ما أركز عليه".



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