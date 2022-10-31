يونيون برلين يستعيد صدارة البوندسليجا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



استعاد فريق يونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما تغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 ،بشق الأنفس خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز فرايبورج على شالكه 2 / صفر، وتعادل كولون مع هوفنهايم 1/1.

وتقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله نيكو إلفيدي في الدقيقة 33 وتعادل يونيون برلين عن طريق كيفن بيهرينس في الدقيقة 79، قبل أن يسجل دانيلو ديوخي هدف الفوز ليونيون برلين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فرايبورج على شالكه بهدفين نظيفين سجلهما فينتشينزو جريفو في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و61 ، من ركلة جزاء.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل كولون مع هوفنهايم 1/1.

وتقدم كولون بهدف سجله فلوريان كاينز في الدقيقة 13، وتعادل هوفنهايم عن طريق جاكوب برون لارسن في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة طرد أوزان كاباك لاعب هوفنهايم في الدقيقة 87.

ورفع كولون رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز