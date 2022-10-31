كروس يحصل على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع الأندية

المصدر: د ب أ

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حظي توني كروس بمسيرة رائعة في كرة القدم، ولكن اليوم الأحد حصد شيئا أقل قيمة من ميدالياته الثمينة، حيث حصل على أول بطاقة حمراء.

وفي مباراته الرسمية رقم 634 على مستوى أندية الدرجة الأولى، حصل كروس على البطاقة الحمراء للمرة الأولى، في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد مع جيرونا 1/1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

كان اللاعب الألماني الدولي قد حصل على بطاقة صفراء قبل أن يضطر لعرقلة أليكس جارسيا، في هجمة مرتدة سريعة لفريق جيرونا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

كان هذا يعني أن كروس /32 عاما/ كان عليه الخروج، وطالبه الحكم ماريو ميليرو لوبيز بالخروج.

ولعب كروس في أعلى المستويات في ألمانيا مع فريق بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، الذي لعب له معارا لمدة 18 شهرا في بداية مسيرته.

وبعد مشاركته للمرة الأولى في البوندسليجا في عام 2007 وتطور بعدها تدريجيا ليصبح نجما في فريق بايرن ميونخ، انتقل كروس لريال مدريد في عام 2014، بعد أيام من مساعدة المنتخب الألماني في الحصول على لقب كأس العالم.

وتوج كروس بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وتوج بثلاثة ألقاب للبوندسليجا وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، وتوج بخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية.

وسجل كروس 59 هدفا وصنع 130 هدفا في مسيرته مع الأندية.

ولعب كروس 634 مباراة في كافة المسابقات ،بما في ذلك 253 مباراة في الدوري الإسباني و173 في البوندسليجا و132 مباراة في دوري أبطال أوروبا.





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