برشلونة يعلن إصابة كوندي وجارسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن جول كوندي وإريك جارسيا تعرضا لإصابتين في الفخذ في المباراة التي فاز بها الفريق على فالنسيا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في الوقت القاتل بملعب ميستايا أمس السبت، ليحقق برشلونة الفوز في الدوري بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فشل اللاعبان في استكمال المباراة لنهايتها، حيث خرج جارسيا في الدقيقة 42 وتبعه كوندي في الدقيقة 74.

وكانت بداية كوندي، الذي انتقل من أشبيلية في صفقة مالية كبيرة، متعثرة مع برشلونة، حيث كان عائدا لتوه من إصابة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها أثناء أداء مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في سبتمبر الماضي.

وأعلن برشلونة في تحديث طبي اليوم الأحد أن كوندي تعرض لإجهاد في الفخذ الأيسر، بينما تعرض جارسيا، الذي يأمل مثل زميله في الفريق أن يستعيد جاهزيته البدنية قبل كأس العالم، لإصابة وصفها النادي بأنها شد في الفخذ الأيسر.

ولم يتم إعطاء جدول زمني بشأن موعد عودة الثنائي، ومع ذلك أوضح النادي أن الإصابتين خفيفتان.

ولن يشارك الثنائي في المباراة الأخيرة لبرشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن يوم الثلاثاء المقبل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز