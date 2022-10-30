أرسنال يعود لقمة دوري إنجلترا بالفوز على فورست

المصدر: رويترز

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عاد أرسنال إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 5-صفر على نوتنجهام فورست في استاد الإمارات اليوم الأحد لكن هذا جاء بتكلفة باهظة بعض الشيء بعد خروج بوكايو ساكا وهو يعرج في منتصف الشوط الأول.

سجل ريس نيلسون بديل ساكا هدفين إلى جانب أهداف جابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي ومارتن أوديجارد، لكن إصابة جناح أرسنال ستكون مصدر قلق كبير للمدرب ميكل أرتيتا ونظيره الإنجليزي جاريث ساوثجيت قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس العالم في قطر.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي في حين أن فورست، صاحب المستوى المتراجع، لا يزال قابعا في قاع الجدول برصيد تسع نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر.

وقال نيلسون لشبكة سكاي سبورتس "بالطبع، إنها خسارة كبيرة لأرسنال وللبلاد وسوف نتحقق الآن ونرى كيف حاله (ساكا).

"نحاول فقط تقديم أداء جيد من أجل المدرب والفريق. نحن على القمة الآن وهذا أمر رائع. نأمل أن نتمكن من المضي قدما.

"كان الأمر رائعا، كانت البداية بطيئة بعض الشيء بعد الهدف لكن الجميع دخل لأجواء المباراة وكان من الرائع تقديم هذا الأداء".

وكان ساكا مميزا في الدقائق الأولى وأرسل تمريرة عرضية أودعها مارتينيلي برأسه ليفتتح التسجيل. لكن ساكا سقط مصابا بعد فترة وجيزة بعد التحام من رينان لودي لاعب فورست. وحاول ساكا التحامل على نفسه والاستمرار لكنه خرج بعد 27 دقيقة.

كان من المفترض أن يتقدم أرسنال في الشوط الأول بفارق أكبر لكنه تأكد من حسم النقاط الثلاث خلال أول 15 دقيقة من الشوط الثاني حيث سجل نيلسون هدفين متتاليين.

ولم يظهر نيلسون في الدوري الممتاز منذ أغسطس آب 2021، لكنه انتهز الفرصة ليسجل هدفه الأول من كرة ارتدت لتصل إليه بعد أن أنقذ دين هندرسون تسديدته الأولى، ثم سجل بعد ذلك بثلاث دقائق اثر تمريرة عرضية جابرييل جيسوس.

وسجل بارتي هدفا رابعا مذهلا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى قبل أن يسدد أوديجارد لاحقا من مسافة قريبة محرزا الهدف الخامس.

كان بإمكان أرسنال أن يسجل أهدافا أكثر لكنه أضاع العديد من الفرص في فوزه التاسع على أرضه على التوالي في الدوري الممتاز. وبينما قد يكون جيسوس هو السبب الرئيسي في ذلك، لكنه كان مميزا في ناحية أخرى من خلال تقديمه لأداء مفعم بالحيوية وصناعته لهدفين.

وسيتوجه أرسنال في رحلة عبر لندن للقاء مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل بينما يستضيف فورست منافسه برنتفورد في اليوم السابق.

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