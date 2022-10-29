ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل للفوز برباعية على أستون فيلا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل كالوم ويلسون هدفين وأحرز ميجل ألميرون هدفا رائعا في الشوط الثاني ليقودا نيوكاسل يونايتد لفوز كبير 4-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ولم تكن البداية موفقة لصالح أستون فيلا إذ تعرض حارس مرماه إيميليانو مارتينيز لضربة في الرأس بركبة زميله تايرون مينجس في الدقيقة 18 واضطر للخروج من الملعب ليشارك الحارس روبن أولسن بدلا منه.

وأظهر أولسن براعة في التصدي لمحاولة ألميرون لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة جزاء سددها ويلسون في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وتحت أنظار مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت الذي كان يتابع المباراة من المدرجات، ضاعف ويلسون النتيجة بضربة رأس بعد ضربة ركنية مثالية في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جويلنتون هدفا ثالثا بعدها بثلاث دقائق عندما انقض على كرة ارتدت من تسديدة أطلقها ويلسون.

وفي الدقيقة 67 أطلق ألميرون تسديدة رائعة باتجاه القائم البعيد ليزيد من غلة أهداف نيوكاسل.

وتصدى إطار المرمى لضربة رأس أخرى لعبها ويلسون في الدقيقة 76، ومحاولة من جيكوب ميرفي بعدها بدقيقتين.

وبهذا الفوز يحتفظ نيوكاسل بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل أستون فيلا المركز 15 برصيد 12 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز