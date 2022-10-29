بنزيمة يغيب عن ريال مدريد أمام جيرونا

المصدر: د ب أ

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يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مرة أخرى، جهود كريم بنزيمة عندما يواجه فريق جيرونا غدا الأحد، كما تحوم الشكوك حول مشاركة رودريجو.

وتدرب بنزيمة مع الفريق أمس الجمعة، ولكن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية يعاني من إرهاق عضلي في ساقه اليسرى.

وكشف كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، اليوم السبت إن بنزيمة خضع لفحوص، وجاءت كلها واضحة.

ولكن ريال مدريد لن يقوم بأي مجازفة بشأن لياقة اللاعب الفرنسي الدولي، بينما قد يغيب رودريجو عن المباراة أمام جيرونا.

وقال أنشيلوتي عن بنزيمة :"تدرب معنا بالأمس، بعدها كان يشعر أنه بحالة جيدة. أجرينا بعض الفحوص وكل شيء كان بخير، ولكننا نريد أن نكون حذرين".

وأكد :"الفحوص كانت إيجابية للغاية، لم يكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، ولكنه لا يشعر أنه جاهز بنسبة مئة بالمئة، لذلك سنحافظ على هدوئنا معه".

ولم يتدرب رودريجو مع الفريق اليوم بسبب إصابة غير محددة وسيتم تقييم حالته البدنية يوم المباراة.

ومن المقرر عودة كل من لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس.

وخسر مدريد 2 / 3 أمام لايبزج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي ويتوقع أنشيولتي أن يكون هناك رد فعل للاعبيه.

وقال المدرب الإيطالي :" أعتقد أن الفريق تعلم أننا بحاجة للاستعداد لكل مباراة على أنها المباراة الأهم في الموسم".

وأضاف :"في بعض الأحيان عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أيام تحتاج للتعافي بدنيا وليس من السهل أن تحافظ على الحافز".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة.



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