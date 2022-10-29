البرازيلي أنتوني: حركاتي الاستعراضية "فن" وسأواصل تقديمها

المصدر: رويترز

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تعهد البرازيلي أنتوني، جناح مانشستر يونايتد، بالحفاظ على أسلوبه، بعد اتهامات واجهها عقب الفوز 3-صفر على شريف تيراسبول بالدوري الأوروبي لكرة القدم أول أمس الخميس باللجوء "للاستعراض".

ويشتهر اللاعب البالغ عمره 22 عاما بالدوران حول نفسه مرتين والكرة تبدو ملتصقة بقدمه اليسرى، وهي الخدعة التي قام بها خلال مباراة الدوري الأوروبي أول أمس.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد إنه "سيصحح" تصرفات اللاعب إذا لم تكن هذه المهارات مفيدة للفريق، ولكن أنتوني قال عبر انستغرام أمس الجمعة إنه سيواصل حركاته الاستعراضية.

وقال "نشتهر بفننا ولن أكف عن القيام بما أوصلني إلى ما أنا عليه الآن".

وبعد أن قام بالحركة الاستعراضية مباشرة، لعب أنتوني الكرة خارج الملعب. وألمح تن هاج إلى أن لاعبه في حاجة للتركيز على الأساسيات بصورة أكبر.

وقال المدرب الهولندي، الذي عمل مع انتوني في أياكس أمستردام "لا مشكلة في الحيل طالما أنها تفيد الفريق".

وتابع "أطالبه بالمزيد...المزيد من الانطلاقات من الخلف، بالمزيد اللعب من داخل الصندوق واللعب بصورة أكبر خلف المهاجمين".

وأضاف "عندما يكون هناك حيلة كهذه، فإنها أمر لطيف طالما أنها في مصلحة الفريق". "إذا لم تفقد الكرة بعدها، فلا بأس بها... لكن إذا كانت لمجرد الاستعراض، حينها سأصحح طريقة لعبه".

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