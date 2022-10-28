جوارديولا لا يستطيع حسم مشاركة هالاند أمام ليستر سيتي

المصدر: د ب أ

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قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان النجم النرويجي إيرلينج هالاند سيكون لائقا للمشاركة في المباراة المقررة أمام ليستر سيتي غدا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند، الذي سجل 22 هدفا خلال 17 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، قد خرج خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا دورتموند الألماني سلبيا في دوري أبطال أوروبا، وقد أوضح جواريولا أن اللاعب تعرض لإصابة كما شعر بوعكة صحية.

ولدى سؤاله عن إمكانية مشاركة هالاند في مباراة الغد، قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"هو بحالة طيبة، لكننا سنتدرب خلال ساعات قليلة وسنقيم الأمور. وبعدها سنقرر."

وأوضح جوارديولا أنه في حال عدم قدرة ههالاند على المشاركة، سيكون جوليان ألفاريز البديل الطبيعي له في التشكيل الأساسي.

وسجل الأرجنتيني الدولي ألفاريز، الذي انضم لمانشستر سيتي قبل الموسم الجاري، أربعة أهداف للفريق منها هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد شهدت المباراة أمام دورتموند يوم الثلاثاء الماضي مشاركته الرابعة في التشكيل الأساسي.

وقال جوارديولا في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" :"لو لم يلعب هالاند، سيطون ألفاريز هو الخيار البديل الطبيعي للعب مكانه. لا أحكم على جوليان بعدد الأهداف التي سجلها."

وأضاف :"باللعب 90 دقيقة في كل مباراة، سيسجل الأهداف. ربما ليس مثل إيرلينج، لكنه سيسجل أهداف."

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