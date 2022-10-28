أرتيتا: على أرسنال التعافي سريعاً بعد هزيمة إيندهوفن

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه يتعين على فريقه طوي صفحة الهزيمة المخيبة للآمال 2-صفر أمام أيندهوفن في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية سريعا، حيث يواجه جدولا مزدحما بالمباريات.

وانتزع أيندهوفن الهولندي مكانا في مراحل خروج المغلوب بفضل هدفين من جوي فيرمان والبديل لوك دي يونج. وأنهت هذه النتيجة مسيرة أرسنال المثالية في المجموعة الأولى، لكنه ضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة بالفعل قبل الهزيمة.

ويخوض فريق أرتيتا مباراتين على أرضه في الأيام السبعة المقبلة - أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ثم زوريخ في مباراته الأخيرة بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وقال أرتيتا "أشعر بخيبة أمل كبيرة. إنها نهاية فترة طويلة شهدت فوزنا بالعديد من المباريات، واليوم أول هزيمة لنا (منذ بداية سبتمبر) وعلينا إعادة ضبط الأداء".

وفاز مانشستر يونايتد 3-1 في أولد ترافورد على أرسنال في الثالث من سبتمبر الماضي لتكون الهزيمة الوحيدة للنادي اللندني في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف أرتيتا "تهانينا لأيندهوفن - لقد كانوا الفريق الأفضل اليوم. لم نكن قريبين من مستوانا ونعلم أنه في أوروبا يكون الانتصار صعبا للغاية". "نشعر بخيبة أمل الليلة ولكن لا يوجد وقت للشعور بالأسف على أنفسنا. علينا الرد. يوم الأحد لدينا مباراة مهمة حقا وبعدها سنفكر في مباراة زوريخ". "يجب أن نكون أفضل بكثير مما كنا عليه اليوم. كنا نعرف ما كانوا يحاولون القيام به ولم تكن الطريقة التي نافسنا بها جيدة بما يكفي".

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