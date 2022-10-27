خلفا لكرامر..توماس رييس مدرباً جديداً لشالكه الألماني

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي شالكه المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تعيين توماس رييس المدرب السابق لبوخوم، في منصب المدير الفني للفريق الذي يتذيل جدول ترتيب البوندسليغا.

وبعد يوم واحد من رحيل المدير الرياضي روفن شرودر، أعلن شالكه في بيان عن خلافة رييس للمدرب المقال فرانك كرامر.

وأقيل رييس من تدريب بوخوم الشهر الماضي بعد خسارة الفريق في أول ست مباريات من الموسم.

ويتفوق بوخوم بفارق نقطة واحدة على شالكه الذي فاز مرة واحدة فقط وحصد ست نقاط من أول 11 مباراة.

ولم تلق التكهنات بشأن تعيين رييس في منصب المدير الفني، قبول جماهير شالكه، التي أعربت عن عدم رضاها عن تعيين كرامر مدربا للفريق في يونيو الماضي عقب مسيرته غير المستقرة مع ارمينيا بيلفيلد.

ولكن القيود المالية وتراجع القوة الجاذبة لشالكه بعد عام في دوري الدرجة الثانية، حجمت خيارات النادي فيما يتعلق بمنصب المدير الفني، رغم التاريخ الطويل والقاعدة الجماهيرية الكبيرة.

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