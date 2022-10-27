بفوزه على مرسيليا.. فرانكفورت يفتح المجموعة الـ 4 بدوري الأبطال على كل الاحتمالات

المصدر: رويترز

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شق أينترخت فرانكفورت طريقه لتحقيق فوز صعب 2-1 على أولمبيك مرسيليا أمس الأربعاء، ليفتح المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على كل الاحتمالات ويُبقي على حظوظه في التأهل لدور 16 حتى الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ورفع الفوز رصيد حامل لقب الدوري الأوروبي إلى سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا ومتساويا مع سبورتنغ صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر توتنهام هوتسبير المجموعة بثماني نقاط بعد تعادله 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة.

وسيحل فرانكفورت ضيفا على سبورتنغ في لشبونة يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف مرسيليا منافسه توتنهام. ويتأهل أول فريقين لدور الستة عشر من البطولة.

وقال راندال كولو مواني، الذي سجل هدف الفوز لفرانكفورت "الآن سنخوض مباراة نهائية في لشبونة. إذا قدمنا أداء كالذي قدمناه اليوم واتحدنا سيكون كل شيء ممكنا بالنسبة لنا".

وفي بداية نارية، تقدم فرانكفورت بعد ثلاث دقائق فقط من البداية بفضل هدف دايتشي كامادا بعد تحرك رائع ليحرز الفريق الألماني أول هدف على أرضه في المسابقة هذا الموسم.

وكان يجب أن يضيف أصحاب الأرض هدفا ثانيا على الأقل في شوط أول قوي، لكن ماريو جوتسه، الذي بدأ مباراته 50 في المسابقة، أرسل ضربة رأس بالقرب من القائم بينما تصدى الحارس باو لوبيز لمحاولة كريستوفر لينز.

وأدرك مرسيليا التعادل بواسطة ماتيو الجندوزي بتسديدة مباشرة من مدى قريب في الدقيقة 22، لكن فرحة الفريق الضيف لم تدم سوى خمس دقائق.

وتحول الدولي الفرنسي من بطل إلى شرير عندما فقد الكرة لتصل إلى جوتسه، الذي وضعه مستواه هذا الموسم بين المرشحين لدخول تشكيلة ألمانيا في كأس العالم، ليتبادل الكرة بشكل رائع مع مواني الذي أحرز هدف الفوز.

وتألق كيفن تراب حارس فرانكفورت في الحفاظ على تقدم فريقه بفارق هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما حول بيده تسديدة أمين حارث المباشرة بعيدا عن مرماه.

وفي الشوط الثاني الأهدأ، تفوق مرسيليا لكنه عانى لصنع فرص حقيقية بينما أغلق فرانكفورت كافة المساحات.

وقال جوناثان كلوس مدافع مرسيليا "لا أدري لماذا لم تسر الأمور معنا الليلة. كان رد فعلنا جيدا بعد بداية سيئة لكن بعدها استقبلنا هدفا اخر بسبب قلة التركيز". "حاولنا الأداء بقوة واللعب كما نستطيع، لكن هذا لم يكن كافيا. الآن لدينا مباراة نهائية على أرضنا أمام توتنهام هوتسبير".

وفوز مرسيليا وفرانكفورت يؤهلهما إلى دور الستة عشر بينما سيتأهل توتنهام وسبورتنغ في حال تجنب الهزيمة.

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