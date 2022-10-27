(كاف) يعيد فتح باب التقدم لاستضافة أمم أفريقيا 2025

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة فتح باب الترشح للحصول على حقوق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 .

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه أرسل إخطاراً إلى الاتحادات الأعضاء للتعبير عن اهتمامهم باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 بما في ذلك العملية التي سيتم اتباعها في اختيار الدولة المضيفة أو الدول المضيفة.

وأضاف أن الجدول الزمني لعملية تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 سيكون خلال الفترة من 11-16 نوفمبر المقبل .

وأوضح أن الموعد النهائي لإرسال كافة المستندات الخاصة بطلب الترشح للاتحادات الأعضاء التي أعلنت اهتمامها، سيكون يوم 16ديسمبر المقبل، وتشمل اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية.

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