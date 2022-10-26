صدمة لجمهور بايرن ميونخ..عودة مانويل نوير قد تتأجل حتى مواجهة الإنتر

المصدر: د ب أ

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ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، أن عودة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ للمشاركة مع الفريق قد تتأجل حتى مواجهة إنتر ميلان الإيطالي الأول من نوفمبر، أو أمام هيرتا برلين بعد ذلك بأربعة أيام.

وغاب نوير بسبب الإصابة في الكتف خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع بوروسيا دورتموند 2 /2، يوم الثامن من أكتوبر الجاري ، وكان جوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق يتوقع عودته أمام ماينز يوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

وكان نوير قد واصل تمرينات الجري أمس الثلاثاء، وقال ناجلسمان : "الجري لم يتسبب في مشكلة الكتف عنده، لن أتوقع أي شيء في الوقت الحالي، الأمر يعود لمانويل ليقرر وفقا لما يشعر به، موعد عودته للعب".

ويستضيف بايرن ميونخ ضيفه إنتر ميلان في آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسافر إلى برلين ليلعب مع هيرتا في الدوري الألماني.

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