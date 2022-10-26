ميلان يحيي آماله في التأهل بدوري الأبطال بفوزه 4-صفر على زغرب

المصدر: رويترز

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أحيا ميلان آماله في التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-صفر على دينامو زغرب في المجموعة الخامسة أمس الثلاثاء.

وكان ميلان أمام مهمة شاقة بعد خسارته المباراتين السابقتين أمام تشيلسي، لكن ماتيو جابيا سجل هدفا في الشوط الأول بضربة رأس ليضعه على الطريق الصحيح لحصد فوز مهم في كرواتيا.

ووضع الهدف الثاني، الذي سجله المهاجم البرتغالي رافائيل لياو في بداية الشوط الثاني بعد مجهود فردي المباراة بعيدا عن متناول صاحب الضيافة، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وزاد هدف عكسي في الدقائق الأخيرة من غلة أهداف ميلان، الذي حقق فوزه الثاني أوروبيا هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز الثاني بسبع نقاط. وسيتأهل الفريق الإيطالي للدور الثاني إذا لم يخسر أمام رد بول سالزبورغ صاحب المركز الثالث في مواجهة الأسبوع المقبل.

وبفوز ميلان، ضمن تشيلسي التأهل متصدرا للمجموعة بعد فوزه 2-1 على سالزبورغ في وقت سابق أمس الثلاثاء، بينما يتذيل زغرب المجموعة بأربع نقاط.

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