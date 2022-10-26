كلوب يأسف بسبب الإصابات قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن حسرته بسبب الإصابات المتكررة بين لاعبيه، والتي تسببت في تعطيل انطلاقة فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأكد كلوب أن نجمه الإسباني تياجو الكانتارا سيغيب عن المواجهة على ملعب أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ليفربول من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة خلف ارسنال المتصدر، لكن الفريق سيبلغ الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات حال تجنبه الخسارة أمام أياكس .

وقال كلوب : "تياجو لايزال بعيدا، لا أعرف ما إذا كان سيصبح لائقا خلال المباراة التالية، إبراهيما كوناتي متواجد وقد يشارك".

وأضاف "عندما تريد الضغط حقا فإنك تكون في حاجة لثبات التشكيل، لكن هذا الأمر غير متاح بالنسبة لنا".

وختم المدرب الألماني بالقول "عندما يكون لديك الكثير من الإصابات، فإنك تضطر للدفع باللاعبين الذين يحتاجون للراحة، ويعود اللاعبون العائدون من الإصابة مبكرا، هذا أمر خادع ولا يتم تسويته بين عشية وضحاها".

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