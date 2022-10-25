إنزاجي يتمنى بقاء سكرينيار في إنتر ميلان ويتطلع لحسم التأهل الأوروبي

المصدر: د ب أ

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أعرب سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي عن تفاؤله بشأن الإبقاء على المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في ظل سعيه لاقتناص بطاقة التأهل لدور الستة عشرة لدوري أبطال أوروبا، وإقصاء برشلونة الإسباني.

وأبدى باريس سان جيرمان اهتماما بضم سكرينيار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقد ينجح النادي الفرنسي في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر العام المقبل.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي، لكن إنزاجي يدعم مسؤولي النادي في التفاوض مع اللاعب بشأن تجديد عقده.

ويحتاج إنتر للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي غدا الأربعاء لتأمين تأهله لدور الستة عشر الأوروبي، وإنهاء مساعي برشلونة للاستمرار في البطولة القارية.

ولدى سؤاله بشأن مصير سكرينيار أوضح إنزاجي "محظوظ بوجود مديرين رائعين يفكرون في الأمر بالفعل".

وأضاف "لدينا لاعبون آخرون في نفس المركز، أتمنى أن يتم تسوية الأمر برمته".

وأوضح "سكرينيار يتحسن بشكل واضح، لقد استأنف التدريب الصيفي بعد تجاوزه الإصابة مع المنتخب الوطني، إنه يظهر تحسنا شأن الفريق بأكمله".

وأكد إنزاجي أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اقترب من العودة بعد غياب نحو شهرين بسبب الإصابة في الفخذ، مشيرا "يعمل بحماس كبير واقترب من تمثيل الفريق الأول مجددا".



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